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Мелбет-Первая лига

«Динамо» из Махачкалы и «Арсенал» разошлись без голов

24 Апреля 2024 • 21:27 Комментировать
Динамо Махачкала
0:0
Арсенал Тула
окончен

29-й тур Мелбет-Первой лиги завершился матчем участников топ-квартета - «Динамо» из Махачкалы и тульского «Арсенала». В дебюте Сердер Сердеров убежал один на один с голкипером, и тот рукой отразил удар в упор. Ражаб Магомедов с правого края штрафной плотно бил в ближний угол - парировано. Второй тайм получился менее событийным, и ничья с конкурентом - наверняка не самый плохой результат.

В таблице лидируют «Динамо» с «Химками», туляки идут четвертыми с отставанием в пять очков от первого места.

Протокол игры  
Динамо Махачкала0:0Арсенал Тула
Магомедов ТимурКагермазов Сослан 64' (Сандрачук Александр ( 64') Касимов АртёмКовачевич ВладимирАлибеков МуталипСундуков ТемирканМагомедов РажабКрачковский Антон 57' (Юсупов Залимхан ( 57') Сердеров Сердер 77' (Гаджиев Абакар ( 77') Глушков Никита СергеевичКасинтура Эгаш
Запасные: Ибрагимов МагомедКостюков МихаилГошев ЕвгенийЗинович КириллДжабраилов АбдулпашаШумахов ИдарВолк ДавидХрамцов Максим
Кокарев НикитаВакулич АлексейБольшаков Кирилл  67'Лёвин ВладиславБотака-Иобома ЭрвингКоротков Александр II 70' (Суханов Артём Романович ( 70') Зуев Александр 81' (Кайнов Максим ( 81') Ткачёв Сергей 46' (Бахар Иван ( 46'  50') Макаров Анатолий 32' (Шевченко Евгений ( 32'Хабибов Ансор 81') Ндука Ифеани Давид  54'Окоронкво Джонатан Теофилус
Запасные: Денисов АлександрЛайкин МаксимБыковский ИльяЧерчесов СтаниславБарков ДмитрийЛевашов МихаилАрутюнов Артём
24 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Арсенал Тула

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