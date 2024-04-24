«Динамо» из Махачкалы и «Арсенал» разошлись без голов

29-й тур Мелбет-Первой лиги завершился матчем участников топ-квартета - «Динамо» из Махачкалы и тульского «Арсенала». В дебюте Сердер Сердеров убежал один на один с голкипером, и тот рукой отразил удар в упор. Ражаб Магомедов с правого края штрафной плотно бил в ближний угол - парировано. Второй тайм получился менее событийным, и ничья с конкурентом - наверняка не самый плохой результат.
В таблице лидируют «Динамо» с «Химками», туляки идут четвертыми с отставанием в пять очков от первого места.
Протокол игры
Магомедов Тимур•Кагермазов Сослан64' (Сандрачук Александр (64') •Касимов Артём•Ковачевич Владимир•Алибеков Муталип•Сундуков Темиркан•Магомедов Ражаб•Крачковский Антон57' (Юсупов Залимхан (57') •Сердеров Сердер77' (Гаджиев Абакар (77') •Глушков Никита Сергеевич•Касинтура Эгаш
Кокарев Никита•Вакулич Алексей•Большаков Кирилл• 67'Лёвин Владислав•Ботака-Иобома Эрвинг•Коротков Александр II70' (Суханов Артём Романович (70') •Зуев Александр81' (Кайнов Максим (81') •Ткачёв Сергей46' (Бахар Иван (46') • 50'Макаров Анатолий32' (Шевченко Евгений (32'•Хабибов Ансор81') •Ндука Ифеани Давид• 54'Окоронкво Джонатан Теофилус
24 апреля.
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