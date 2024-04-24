«Динамо» из Махачкалы и «Арсенал» разошлись без голов

29-й тур Мелбет-Первой лиги завершился матчем участников топ-квартета - «Динамо» из Махачкалы и тульского «Арсенала». В дебюте Сердер Сердеров убежал один на один с голкипером, и тот рукой отразил удар в упор. Ражаб Магомедов с правого края штрафной плотно бил в ближний угол - парировано. Второй тайм получился менее событийным, и ничья с конкурентом - наверняка не самый плохой результат.

В таблице лидируют «Динамо» с «Химками», туляки идут четвертыми с отставанием в пять очков от первого места.