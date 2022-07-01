Карп может вернуться в «Уфу»

Полузащитник бухарестского «Динамо» Кэтэлин Карп может продолжить карьеру в «Уфе», сообщает Metaratings.

По информации источника, сейчас стороны обсуждают условия будущего контракта молдавского футболиста. Карп пополнит состав башкирского клуба на правах свободного агента.

В минувшем сезоне 28-летний хавбек провёл в составе румынской команды 15 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами. Отметим, что ранее Карп уже выступал за «Уфу» в период с 2017 по 2021 год. Также он защищал цвета «Тамбова» и ряда других румынских команд.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Уфа» не сумела сохранить прописку в РПЛ и следующий сезон проведёт в лиге рангом ниже.