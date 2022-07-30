Клопп сообщил о кадровой потере «Ливерпуля»

Хавбек «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен получил серьезное повреждение по ходу контрольного поединка против «Кристал Пэлас», состоявшегося около двух недель назад. Об этом рассказал наставник команды Юрген Клопп.

«Его восстановление займет много времени. У Алекса серьезно травмировано подколенное сухожилие. Мы в клубе ненавидим такие повреждения, однако этого не избежать. Иногда игроки получают такие неприятные травмы», - передает слова немецкого тренера клубная пресс-служба.

Напомним, что сегодня, 30 июля, «Ливерпуль» проведет первый официальный матч после перерыва. В Суперкубке Англии подопечные Клоппа встретятся с «Манчестер Сити».