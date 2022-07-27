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«Ювентус» близок к согласованию сделки по Фирмино

27 Июля 2022 • 14:29 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
2.75 3.60 2.45
30.07 19:00

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино близок к переходу в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, стороны близки к достижению соглашения по переходу 30-летнего бразильца в туринский клуб. Сумма трансфера составит 19 миллионов фунтов (примерно 22,5 миллиона евро).

Срок действующего контракта Фирмино с «Ливерпулем» истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает бразильского форварда в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы не намерены расставаться со своим футболистом, который защищает цвета английской команды с 2015 года.

В минувшем сезоне Фирмино провёл в составе «красных» 35 матчей, забив 11 голов, а также отдав пять результативных передач. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ювентус Роберто Фирмино Трансферы футбола - лето 2022
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