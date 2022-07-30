Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Александер-Арнольд: «Сегодня Нуньес показал, на что способен»

30 Июля 2022 • 21:52 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Манчестер Сити
окончен

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд оценил выступление Дарвина Нуньеса в сегодняшнем матче Суперкубка Англии против «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» завоевал трофей, одолев «горожан» со счётом 3:1. Новичок «красных» Дарвин Нуньес отметился голом, выйдя на замену по ходу второго тайма.

«Он заработал пенальти, забил гол и был очень активен, – делится мнением об игре уругвайца Александер-Арнольд в интервью BBC. – Его купили для того, чтобы он забивал голы, и сегодня он показал, на что способен.

Дарвин – отличный молодой игрок, который продолжает совершенствоваться. Он уже наладил хорошую связь с одноклубниками.

Это было идеальное начало сезона. Надеюсь, мы продолжим выигрывать трофеи», – сказал англичанин.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Трент Александер-Арнольд Дарвин Нуньес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июля
22:45 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб возглавил гонку за Вернером
22:02 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о дебюте Холанна: «Он забьёт в другой раз» 1
21:52 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд: «Сегодня Нуньес показал, на что способен»
21:30 · Англия. Премьер-лига
Каррагер раскритиковал болельщиков за насмешки над Холанном
21:11 · Англия. Премьер-лига
Нуньес поразил ворота «Манчестер Сити» в дебюте за «Ливерпуль»
21:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» – «любимый» оппонент Салаха
20:36 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Роналду сыграет в воскресенье» 3
20:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не отказывается от планов на молодое дарование из Словении
18:49 · Англия. Премьер-лига
​Депай близок к переходу в клуб АПЛ слухи
18:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 1
18:15 · Англия. Премьер-лига
Роналду опубликовал фото с тренировки «Манчестер Юнайтед»
18:08 · Англия. Премьер-лига
​Холанн дебютирует: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» объявили составы на Суперкубок
18:02 · Англия. Премьер-лига
​Артета объяснил, почему капитаном «Арсенала» стал Эдегор
16:49 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «У «Манчестер Сити» репутация клуба, который только покупает, но нет»
16:40 · Англия. Премьер-лига
​Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Роналду позорно влияет на молодых игроков» 2
Все новости
Рекомендуем