Александер-Арнольд: «Сегодня Нуньес показал, на что способен»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд оценил выступление Дарвина Нуньеса в сегодняшнем матче Суперкубка Англии против «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» завоевал трофей, одолев «горожан» со счётом 3:1. Новичок «красных» Дарвин Нуньес отметился голом, выйдя на замену по ходу второго тайма.

«Он заработал пенальти, забил гол и был очень активен, – делится мнением об игре уругвайца Александер-Арнольд в интервью BBC. – Его купили для того, чтобы он забивал голы, и сегодня он показал, на что способен.

Дарвин – отличный молодой игрок, который продолжает совершенствоваться. Он уже наладил хорошую связь с одноклубниками.

Это было идеальное начало сезона. Надеюсь, мы продолжим выигрывать трофеи», – сказал англичанин.