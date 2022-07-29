Александер-Арнольд: «Уверен, что это будет захватывающий сезон»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал об ожиданиях в связи со стартом сезона.

«Мы знаем, что можем стать лучше. Я очень рад вернуться, снова начать и двигаться вперед — я уверен, что это будет захватывающий сезон», - сказал защитник в интервью Sky Sports.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл Кубок Англии и Кубок лиги, занял второе место в АПЛ, а также добрался до финала Лиги чемпионов.

Александер-Арнольд отметил, что клуб может гордиться достижениями предыдущей кампании.

Первый официальный матч в новом сезоне «Ливерпуль» проведет в субботу, 30 июля, против «Манчестер Сити» в рамках Суперкубка Англии.