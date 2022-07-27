«Брайтон» отклонил очередное предложение «Манчестер Сити» по Кукурелье

«Манчестер Сити» и «Брайтон» не могут согласовать условия трансфера Марка Кукурельи.

Левый защитник надеется перейти в стан «горожан», а наставник Пеп Гвардиола очень хотел бы видеть игрока в своей команде. Кукурелья уже договорился с «Манчестер Сити» об условиях контракта, но до соглашения между клубами всё ещё далеко, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. «Брайтон» требует за 24-летнего испанца около 50 млн евро, что примерно на 15 млн превышает сумму, предложенную манчестерским клубом. Если компромисс так и не будет найден, руководство «Сити» переключится на альтернативный вариант – Борну Сосу из немецкого «Штуттгарта».

Стоимость Марка Кукурельи оценивается экспертами Transfermarkt в 28 млн евро. Действующее соглашение игрока рассчитано до 2026 года.