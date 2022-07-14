«Манчестер Сити» может побороться за трансферную цель «Барселоны»

«Манчестер Сити» готов включиться в борьбу за защитника «Севильи» Жюля Кунде, сообщает журналист Rodrigo Fáez.

По информации источника, «горожане» готовы составить конкуренцию «Барселоне» в борьбе за 23-летнего француза, если Натан Аке перейдёт в «Челси». Ранее сообщалось, что лондонский клуб согласовал трансфер 27-летнего защитника «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне 23-летний Кунде провёл в составе «Севильи» 44 матча, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 60 миллионов евро.