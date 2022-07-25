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«Ювентус» пока не обращался к «Ливерпулю» по поводу Фирмино

25 Июля 2022 • 13:12 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
2.75 3.60 2.40
30.07 19:00

«Ювентус» не обращался к «Ливерпулю» по вопросу возможного трансфера нападающего мерсисайдцев Роберто Фирмино, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранеесообщалось, что руководство туринского клуба готово заплатить за переход 30-летнего бразильца 20 миллионов фунтов (примерно 23,5 миллиона евро).

Срок действующего контракта футболиста с английским клубом истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает Фирмино в 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне бразилец провёл в составе «красных» 35 матчей, забив 11 голов и отдав пять результативных передач. За «Ливерпуль» Фирмино выступает с 2015 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ювентус Роберто Фирмино Трансферы футбола - лето 2022
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