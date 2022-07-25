«Ювентус» пока не обращался к «Ливерпулю» по поводу Фирмино

«Ювентус» не обращался к «Ливерпулю» по вопросу возможного трансфера нападающего мерсисайдцев Роберто Фирмино, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранеесообщалось, что руководство туринского клуба готово заплатить за переход 30-летнего бразильца 20 миллионов фунтов (примерно 23,5 миллиона евро).

Срок действующего контракта футболиста с английским клубом истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает Фирмино в 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне бразилец провёл в составе «красных» 35 матчей, забив 11 голов и отдав пять результативных передач. За «Ливерпуль» Фирмино выступает с 2015 года.