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Марез – о продлении контракта: «Манчестер Сити» – единственный клуб, в котором я себя видел»

15 Июля 2022 • 22:05 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
2.85 3.50 2.40
30.07 19:00

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал продление контракта с клубом.

31-летний алжирец сегодня подписал с «горожанами» новое соглашение, рассчитанное до 2025 года.

«Очень рад подписать новый контракт и остаться здесь. «Манчестер Сити» – единственный клуб, в котором я видел своё будущее, и я очень счастлив.

Думаю, на данном этапе я показываю лучший футбол в своей карьере. Я стал опытнее и многому научился.

Я наслаждаюсь каждой минутой, проведённой здесь. Приятно быть частью такого потрясающего клуба. Я также хотел бы поблагодарить Гвардиолу, спортивного директора Бегиристайна и весь тренерский штаб за их вклад в моё развитие», – заявил Марез в интервью официальному сайту «Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рияд Марез
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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