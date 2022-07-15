Марез – о продлении контракта: «Манчестер Сити» – единственный клуб, в котором я себя видел»

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал продление контракта с клубом.

31-летний алжирец сегодня подписал с «горожанами» новое соглашение, рассчитанное до 2025 года.

«Очень рад подписать новый контракт и остаться здесь. «Манчестер Сити» – единственный клуб, в котором я видел своё будущее, и я очень счастлив.

Думаю, на данном этапе я показываю лучший футбол в своей карьере. Я стал опытнее и многому научился.

Я наслаждаюсь каждой минутой, проведённой здесь. Приятно быть частью такого потрясающего клуба. Я также хотел бы поблагодарить Гвардиолу, спортивного директора Бегиристайна и весь тренерский штаб за их вклад в моё развитие», – заявил Марез в интервью официальному сайту «Сити».