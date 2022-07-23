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Клопп: «Когда я был игроком, команды слишком много бегали на тренировках, у меня другие методы»

23 Июля 2022 • 22:52 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
2.85 3.50 2.40
30.07 19:00

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал изменения, произошедшие в тренировочном процессе в современном футболе.

«В те времена, когда я был игроком, мы слишком много тренировались. Это было просто безумие! – рассказывает немецкий специалист в интервью Sky Sports. – Нас буквально тошнило после тренировок. Спортивная наука уже доказала вред таких занятий, но тренеры не прислушивались. Тогда работал принцип «чем больше, тем лучше».

Мы бегали столько, будто готовимся к марафону на Олимпийских играх! Это было не слишком полезно, и я бы получил гораздо больше удовольствия от предсезонной подготовки, которую сейчас проводим мы в «Ливерпуле», – признался Клопп.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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