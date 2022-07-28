Гвардиола: «Мы не будем менять стиль нашей игры»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что игра команды не изменится из-за потери трех игроков.

«Мы не будем менять стиль нашей игры. Мы адаптируем этих игроков. Мы хотим, чтобы Эрлинг Холанн, Кэлвин Филлипс и Хулиан Альварес дали нам лучшую версию нашей игры. Настроение действительно хорошее», - сказал наставник «Сити» перед игрой за Суперкубок Англии против «Ливерпуля».

В летнее межсезонье клуб покинули три важных игрока: Александр Зинченко и Габриэль Жезус перешли в «Арсенал», а Рахим Стерлинг – в «Челси».

Игра за Суперкубок состоится в субботу, 30 июля, в 19:00 по московскому времени.