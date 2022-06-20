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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Девочки в бикини, алкоголь рекой» - Грилиш разбрасывается деньгами в Лас-Вегасе

20 Июня 2022 • 18:06 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
2.80 3.55 2.45
30.07 19:00

Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш впервые в своей карьере стал чемпионом Англии, и решил славно отметить это дело. Грилиш знает, что для хорошей работы нужен хороший отдых - правда, его манера отдыхать уж очень напоминает Джорджа Беста, возможно, лучшего игрока из тех, кто ни разу не сыграл на чемпионате мира. Находясь в Лас-Вегасе, Грилиш, по утверждениям the Sun, ни в чем себе не отказывает.

Так, чтобы угостить случайных приятелей, Грилиш купил четыре бутылки Jeroboam, каждая стоимостью в 35оо евро. Как сообщил источнику пожелавший сохранить анонимность информатор, Грилиш заказал в Лас-Вегасе VIP-номер за 80 тысяч фунтов стерлингов, с неограниченным количеством выпивки и с огромным количеством девочек в бикини, мечтающих встретить своего принца.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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