Марез: «С приходом Холанна моя роль изменится»

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез рассказал, как повлияет на него приход в команду Эрлинга Холанна.

«Моя роль теперь будет несколько иной, потому что пришёл Холанн. В прошлом сезоне на этой позиции часто играл Фил Фоден, который постоянно оттягивался в глубину, а теперь всё будет иначе. Но я не вижу в этом проблемы, ведь за свою карьеру я успел поиграть с разными форвардами: большими, быстрыми, какими угодно», – рассказал 31-летний алжирец, недавно продливший контракт с клубом до 2025 года.

Эрлинг Холанн пополнил состав «Манчестер Сити» в текущее трансферное окно, перейдя из дортмундской «Боруссии».