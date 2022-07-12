«Челси» надеется завершить подписание защитника «Манчестер Сити» в течение недели

«Челси» планирует как можно скорее закрыть вопрос приобретения центрального защитника Натана Аке у «Манчестер Сити».

Лондонцы намерены усилиться тремя центральными защитниками этим летом. В переговорах по Калиду Кулибали достигнут значительный прогресс – переход сенегальца из «Наполи» уже не за горами. Согласно сведениям авторитетного издания The Athletic, «Челси» также планирует в течение ближайшей недели завершить подписание Натана Аке. 27-летний голландец уже дал своё согласие на переход, но клубы пока не ударили по рукам. Стоимость трансфера оценивается более чем в 50 млн евро.

Натан Аке уже знаком с «Челси»: он принадлежал «синим» с 2011 по 2017 год, пока не перебрался в «Борнмут».