Защитник «Брайтона» Марк Кукурелья подал запрос о трансфере, так как хочет присоединиться к «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, между клубами пока нет договорённости о сумме трансфера, переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» готов отпустить своего игрока за 60-65 миллионов евро, однако «горожане» оценивают футболиста на 15 миллионов дешевле.

Действующий контракт Кукурельи с его нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 28 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний защитник провёл за «Брайтон» 38 матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.