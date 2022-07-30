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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер раскритиковал болельщиков за насмешки над Холанном

30 Июля 2022 • 21:30 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Манчестер Сити
окончен

Джейми Каррагер недоволен высказываниями в адрес нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

В сегодняшнем матче Суперкубка Англии против «Ливерпуля» норвежский форвард «горожан» промахнулся с очень близкой дистанции, а его команда в итоге уступила со счётом 1:3. Неудача Холанна стала поводом для насмешек со стороны множества болельщиков, что явно не оценил легендарный экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер: «Теперь все только и будут насмехаться над Холанном из-за этого промаха, как ранее насмехались над Нуньесом. Смешно видеть это от клоунов, никогда в жизни не прикасавшихся у футбольному мячу», – высказался телеэксперт в социальных сетях.

Эрлинг Холанн перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» за 60 млн евро. Сегодняшняя игра была его официальным дебютом в Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Джейми Каррагер Эрлинг Холанн
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