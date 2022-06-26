Макманаман: «Ливерпулю» не нужны новые игроки»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стив Макманаман поделился мнением о возможных трансферах мерсисайдского клуба.

Экс-футболист считает, что «Ливерпуль» не нуждается в новых игроках.

«Куда они их денут? Этим летом они уже заключили три контракта. Некоторым игрокам придётся уйти, потому что места для всех не хватит», — приводит слова Макманамана Liverpool Echo.

В минувшем сезоне «Ливерпуль» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, а также дошёл до финала Лиги чемпионов. Кроме того, команда Юргена Клоппа сумел выиграть Кубок Англии и Кубок английской лиги, оба раза в финале одолев «Челси» в серии пенальти.