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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» потерял двух вратарей накануне Суперкубка Англии

28 Июля 2022 • 17:59 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
2.80 3.60 2.40
30.07 19:00

Голкиперы «Ливерпуля» Алиссон Бекер и Каомхин Келлехер не смогут принять участие в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити».

Скорее всего, место в воротах займет третий вратарь «мерсисайдцев» — 35-летний Адриан, сообщает «РБ Спорт». В минувшем сезоне он провел на поле лишь один матч, сыграв в Кубке английской лиги против «Престона» (2:0).

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ранее сообщил, что у Алиссона Бекера проблемы с мышцами живота, а по Келлехеру никаких новостей нет.

Встреча за Суперкубок состоится 30 июля. Трофей разыграют победитель Английской премьер-лиги-2021/22 «Манчестер Сити» и обладатель Кубка страны «Ливерпуль». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Юрген Клопп Алиссон Бекер Каомхин Келлехер
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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