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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Перспектива ухода Салаха становится всё ближе для «Ливерпуля»

20 Июня 2022 • 00:20 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
2.80 3.55 2.45
30.07 19:00

Египетский нападающий Мохамед Салах всерьез настроен покинуть «Ливерпуль». Причина - нежелание руководства клуба удовлетворять его финансовые запросы в размере 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что составляет примерно 450 тысяч евро еженедельно, уточняет The Mirror.

Такие гонорары для 30-летнего футболиста в клубе считают чрезмерными, хотя не совсем понятно, найдется ли другой клуб, готовый полностью соответствовать его финансовым пожеланиям.

В последние годы Салах стабильно забивал большое количество голов за сезон, в частности, в минувшем чемпионате он записал на свой счет 23 гола в 35 проведенных матчах, со средним показателем результативности в 0, 65 гола за матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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