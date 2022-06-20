Перспектива ухода Салаха становится всё ближе для «Ливерпуля»

Египетский нападающий Мохамед Салах всерьез настроен покинуть «Ливерпуль». Причина - нежелание руководства клуба удовлетворять его финансовые запросы в размере 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что составляет примерно 450 тысяч евро еженедельно, уточняет The Mirror.

Такие гонорары для 30-летнего футболиста в клубе считают чрезмерными, хотя не совсем понятно, найдется ли другой клуб, готовый полностью соответствовать его финансовым пожеланиям.

В последние годы Салах стабильно забивал большое количество голов за сезон, в частности, в минувшем чемпионате он записал на свой счет 23 гола в 35 проведенных матчах, со средним показателем результативности в 0, 65 гола за матч.