Стерлинг – это тот игрок, который нужен «Челси» для борьбы за чемпионство

Рахим Стерлинг может покинуть «Манчестер Сити», но остаться в Премьер-лиге. На вингера сборной Англии претендует «Челси». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, почему этот трансфер может серьёзно усилить «синих».

«Манчестер Сити» подписал контракты с Эрлингом Холанном и Хулианом Альваресом. «Горожане» не собираются отпускать аргентинца, а рассчитывают на него. В свою очередь соглашение Стерлинга с «горожанами» завершается, и клуб не стремится его продлить. «Манчестер Сити» явно рассчитывает на других игроков в группе атаки.

Очевидно, что «Арсенал» всегда претендовал на Стерлинга, но это никогда не казалось правдоподобным, учитывая, что «канониры» всё ещё не вернулись в компанию топ-клубов Европы. При этом переход в один из испанских гигантов осложняется тем, что из-за брекзита Стерлинг не является гражданином ЕС и, следовательно, подпадает под лимит легионеров в Ла Лиге. В итоге фаворитом сейчас выглядит «Челси».

У «синих» невероятный состав, хотя они и нуждаются в укреплении обороны после недавних потерь. Тем не менее, несмотря на то, что они выиграли Лигу чемпионов в сезоне 2020/21, лондонцы не приближались к борьбе за титул Премьер-лиги практически с тех пор, как последний раз выигрывали его в сезоне 2016/17 при Антонио Конте.

Отчасти это объясняется очень просто – отсутствием голов. В сезоне 2020/21 Премьер-лиги «Челси» забил 58 раз – меньше, чем семь других команд, и всего на три гола больше, чем «Арсенал». Ситуация улучшилась в прошлом сезоне, когда они записали на свой счёт 76 мячей, и этого было достаточно для третьего места. Только этот результат оказался очень далёк от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» (94 и 99 соответственно). По этому показателю «Челси» стал третьим, но справедливости ради отметим, что у всех остальных команд в минувшем сезоне были большие проблемы.

Ромелу Лукаку должен был стать решением проблемы отсутствия голов. Ради этого лондонцы выплатили больше 100 миллионов евро. Оказалось, что бельгиец плохо подходит для контратакующего стиля игры «Челси», поскольку он лишился партнёра по атаке, рядом с которым он всегда блистал. В прошлом сезоне Лукаку отличился всего 8 раз в лиге.

С начала сезона 2017/18 Рахим Стерлинг забил 78 голов в Премьер-лиге. Это ставит его на четвёртое место за этот период времени после Джейми Варди (91), Гарри Кейна (105) и Мохамеда Салаха (118). По количеству точных ударов без учёта пенальти Стерлинг остается на четвёртом месте, но теперь его показатель будет ещё ближе к тройке лидеров. У Салаха останется 100 голов, у Кейна – 89, а у самого Стерлинга – 75. Выше него ещё окажется Садио Мане с 77 голами.

Самым забивным игроком «Челси» за указанный период времени, не считая Лукаку, который забил 28 из своих 36 голов за «Манчестер Юнайтед», является … Эден Азар с 28 голами. То есть у лондонцев нет никого, кто бы забил больше хавбека, который с мая 2019 года не провёл в Премьер-лиге ни одного матча!

В «Манчестер Сити» Гвардиолы много ложных девяток, но у них всегда были люди, которые могут забивать. Это Стерлинг, был Серхио Агуэро, забивал Габириэль Жезус. У «Ливерпуля» было и вовсе звёздное трио, которое потом дополнил Жота.

Стерлинг добавит атаке «Челси» возможность угрожать чужим воротам. Его способность оказываться в тех позициях, куда обычно направляют мяч, выше, чем у Лукаку. В отличие от расточительного Тимо Вернера, Стерлинг действительно может реализовывать свои шансы. С начала сезона 2017/18 у Стерлинга было 124 больших шанса в чемпионате, из них он забил 59 и упустил 65. Это 47,6% коэффициента реализации, что довольно солидно. Он оказывается в нужном месте в нужное время и в результате получает множество «мусорных» голов. Однако оказаться в нужном месте в нужное время – это умение, которым обладают немногие.

Нельзя сказать, что Стерлинг – чистый бомбардир. С начала сезона 2017/18 он создал партнёрам 250 моментов (только девять человек имеют показатель лучше), и 46 из них были «большими» (только семеро были лучше). Так что он определённо тот, кто может выложить мяч на тарелочке другим, если потребуется. Стерлинг даже мог бы стать тем, кто помог бы Лукаку, но бельгиец, видимо, уходит.

Стерлинг может играть впереди с такими игроками, как Вернер, Кай Хавертц или даже Мейсон Маунт. В прошлом сезоне мы видели, что Стерлинг приносил пользу в команде, в которой не было ярко выраженного форварда. Можно вспомнить, как в последнем туре Стерлинг, выйдя со скамейки запасных, создал первый гол, который привёл к камбэку "Сити" и к титулу соответственно.

По слухам, цена за Стерлинга составляет около 40 млн евро. Не самые большие деньги по нынешним меркам. «Челси» не имеет права упускать такую возможность. Главный вопрос заключается в том, готов ли «Манчестер Сити» отдавать потенциальному конкуренту за титул такого игрока. Мобильный бомбардир, который идеально вписывается в тактическую схему лондонцев и может обеспечить голы – это всё, что необходимо «Челси» для того, чтобы впервые за пять полных сезонов начать настоящую борьбу за титул.

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Материал создан на основе статьи squawka.com

Роман Андреев