Два ВАРа, сухой дебют Холанна и пенальти Салаха: «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и взял Суперкубок Англии впервые за 16 лет

Суперкубок Англии, или The Community Shield, прошёл в субботу в Лестере на «Кинг Пауэр».

Летняя пауза в странах топового европейского футбола подходит к концу. Пока те же лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» ещё могут позволять себе проводить товарищеские игры, «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» встретились субботним вечером на «Уэмбли», где в самом что ни на есть официальном матче разыграли Суперкубок Англии. С точки зрения успешности в этом турнире в последнее время трофей имел большее значение для «красных». Они предыдущий раз брали Суперкубок аж в 2006 году, тогда как «Манчестер Сити» – в гораздо более близком 2019-м. Но всё равно «небесно-голубые» могли соскучиться за этим трофеем, хотя разговоры о его недостаточной значимости будут ходить всегда.

С активностью отчётную игру начали мерсисайдцы. На первых трёх минутах они провели три правофланговые атаки, и если попытки Тьяго Алькантары и Луиса Диаса были заблокированы, то Салах попал мячом в сетку с внешней стороны. На восьмой минуте подобным образом смогли ответить манкунианцы – это был удар де Брёйне с рикошетом от соперика. Спустя пять минут мяч снова опробовал внешнюю сторону сетки – Робертсон пробил туда головой с подачи Александера-Арнольда.

По истечении трети часа игры преимущество «Ливерпуля» отразилось на табло. Луис Диас коротко поделился мячом с Алькантарой, тот забросил на правую линию штрафной Салаху. Далее последовала передача на подступы к штрафной для Александера-Арнольда. Трент несильно пробил в левый угол, и мяч, задев голову Аке, нашёл себя в воротах (1:0). Марез что-то пытался исправить ещё в первом тайме, а дебютировавший в официальном порядке за «Сити» Холанн особо шансов впереди не получал, за исключением эпизода, когда не переиграл Адриана, подменявшего в рамке «красных» травмированных Алиссона и Келлехера.

На второй тайм более заряженными вышли «небесно-голубые», и вообще-то они могли быстро восстановить статус-кво. Родри сделал закидушку, но Марез не поставил неразрешимых задач перед Адрианом, тот справился. Продолжения остроты у ворот «красных» не случилось. «Ливерпуль» постепенно перехватил инициативу, и в районе часа игры Нуньес упал внутри чужой после контакта с Эдерсоном. Там мог быть пенальти, если бы не положение «вне игры».

Впрочем, рано было списывать «Сити» со счетов. Отставание в один мяч такой командой отыгрывается запросто. После передачи Брёйне Фоден в левом углу вратарской не пробил мяч сквозь Адриана, но успел на отскок и отпасовал на Хулиана Альвареса, который уже замкнул в полупустые ворота. ВАР-ассистенты проверяли этот момент и не нашли нарушений: не было ни офсайда, ни нарушения Фодена во время отбора у Адриана, по мнению судей (1:1). Если этот спорный эпизод главный арбитр Крейг Поусон сам не пересматривал, то в следующий раз пошёл к монитору. Нуньес головой отправил мяч в руку Рубену Диашу – пенальти через судейскую паузу. Салах с точки загнал сферу в правый угол, Эдерсон не достал лишь немного (2:1).

Нуньесу нравилось бить головой, он мог отличиться таким образом совсем скоро, но в новом случае не угодил ни в створ, ни в чью-то руку. Запорол свой момент с линии штрафной Робертсон, и это было бы по классике, если бы «Сити» наказал своего соперника за расточительность, тем более что было добавлено семь минут. Холанн действительно успел забить, но после выхода мяча за линию поля, а Нуньес довёл-таки счёт до формата 3:1, головой в падении конвертировав в гол скидку Роберстона. «Ливерпуль» берёт Суперкубок Англии впервые после 2006 года, Холанн оформляет официальный дебют за «Манчестер Сити» без голов и результативных передач. В конце добавленного времени Эрлинг с линии вратарской на добивании запустил мяч в перекладину.

Кирилл Иванцов