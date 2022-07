Как обогнать «Манчестер Сити»: 5 вещей, в которых «Ливерпулю» надо прибавить

«Ливерпуль» в последние годы регулярно борется с «Манчестер Сити» за чемпионский титул в Англии, но победить смог лишь раз. Отвечаем на вопросы, в чём надо прибавить мерсисайдцам, чтобы вновь опередить «горожан».

«Какой сезон!» – такое сообщение отправил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп своему помощнику Пепину Лийндерсу на следующее утро после того, как сезон 2021/22 подошел к концу, а мерсисайдцы упустили титул чемпиона, отстав на одно очко во второй раз за четыре сезона. В итоге попытка «красных» добиться того, чего не удавалось ещё ни одной английской команде, была пресечена двумя результатами. Тем не менее их стремление к квадруплу зашло дальше, чем это делал любой другой коллектив в истории, и эта возможность сохранялась до последнего матча Премьер-лиги 22 мая. Поражение в финале Лиги чемпионов неделей позже означало, что из четырёх трофеев осталось два, и команде Клоппа пришлось довольствоваться дублем во внутренних кубках. Но это не остановило болельщиков, которые отметили поистине невероятный сезон, выстроившись на улицах Ливерпуля на беспрецедентном параде из 500 000 человек на следующий день после ночи в Париже.

«Дружище, что я вижу!» – крикнул Джеймс Милнер Джордану Хендерсону в автобусе, когда тот подъехал к набережной Ливерпуля, а полузащитник-ветеран позже сказал, что парад сыграл свою роль в его мыслях при подписании нового контракта. «Думаю, это заставит всех нас ещё больше жаждать успеха», – сказал 36-летний игрок. Ибраима Конате и Джо Гомес также обсуждали влияние парада. «Я не думаю, что в мире есть другая команда, которая могла бы проиграть в финале и столкнуться с таким приёмом и поддержкой», – сказал Гомес. Итак, как же «Ливерпулю» улучшить свое положение, если от победы в Париже его отделяет всего одно сомнительное решение VAR по игре рукой и одна победа? Вот пять идей.

1. Забивать голы в финалах

Это очевидно, если взглянуть на основные факты прошлого сезона: «Ливерпуль» играл в трёх кубковых финалах и не забил ни одного гола за 300 минут.

С мощью Мохамеда Салаха, Садио Мане, Роберто Фирмино и Диого Жоты, которые забили 86 голов в прошлом сезоне, плюс прибывшего в январе Луиса Диаса, «Ливерпуль» должен найти способ выиграть финалы до дополнительного времени и пенальти, как это было в двух матчах с «Челси». Указывает ли это на проблему с креативностью в полузащите, которая не справилась против хорошо подготовленных защитников «Челси» и «Реала»? Приход Фабио Карвальо, хавбека, забивающего голы, может помочь в этой сфере.

2. Быть менее предсказуемым

Слова Карло Анчелотти после финала Лиги чемпионов, безусловно, заслуживают внимания: тренер «Реала» сказал, что знал, как будет играть «Ливерпуль». «Думаю, помогло то, что «Ливерпуль» было легче разложить, чем остальных, – сказал он. – У них очень чёткий индивидуальный подход, и мы могли подготовиться так, как подготовились. Мы знали, какой стратегии придерживаться – не давать им пространства за защитой, в которое они могли бы вбежать».

Наличие чёткой индивидуальности хорошо по многим причинам, но не до такой степени, чтобы стать предсказуемой игрой. Быть непредсказуемым в атаке – это ключевая основа для любой футбольной команды.

Ответом Клоппа на это вполне может стать приход Дарвина Нуньеса – более классической «девятки», что намекает на смену стратегии в атаке «красных». Он гораздо чаще играет на линии последнего защитника, чем другие центральные нападающие «Ливерпуля», и даёт больше преимущества в физике и борьбе в воздухе. Он чаще оказывается в штрафной, как это делал Дивок Ориги, выходя на замену, чтобы изменить ход игры.

3. Превращать ничьи в победы

Простите нас, если вы уже слышали это, но четыре ничьи приносят меньше очков, чем две победы и два поражения. Ничьи стоят титулов, и «Ливерпуль» должен это знать.

В сезоне 2021/22 «Ливерпуль» потерпел всего два поражения – на одно меньше, чем чемпионы. В дополнение к аналогичным историям 2018/19 (одно поражение против четырех у «Сити») и 2008/09 (два поражения против четырех у чемпиона «Манчестер Юнайтед»). Семь раз в истории Премьер-лиги команда проигрывала меньше игр, чем обладатели титула, и три из них – «Ливерпуль».

Особенно досадными для «красных» в прошлом сезоне были ничьи с «Брентфордом» и «Брайтоном» в начале сезона, когда мерсисайдцы пропустили 5 голов в двух матчах. Причём в матче с «чайками» «Ливерпуль» упустили преимущество 2:0 дома.

Ещё один неприятный матч – 2:2 с «Тоттенхэмом» в декабре, который «Ливерпуль» провёл, несмотря на отсутствие Виргила ван Дайка, Фабиньо и Тьяго из-за ковидной изоляции. Тайлер Мортон дебютировал в полузащите вместе с Джеймсом Милнером в то время, когда большинство команд откладывали игры из-за таких потерь.

4. Улучшить результаты против главных конкурентов

В матчах против «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Челси» в прошлом сезоне «Ливерпуль» сыграл вничью все шесть матчей. В жизненно важных поединках было потеряно 12 очков. Если бы хотя бы один из них завершился победой, то чемпионский титул оказался бы на «Энфилде».

В матчах «большой шестёрки» «Ливерпуль» набрал 15 очков против 20 у «Манчестер Сити». Разрыв в пять очков в гонке за титул является решающим. Что подводит нас к следующему пункту...

5. Взять не менее четырех очков в матчах против «Манчестер Сити»

В двух из последних четырёх чемпионатов «Манчестер Сити» выигрывал титул с отрывом в одно очко от команды Клоппа. Самые тонкие нюансы, например, абсолютно вопиющее решение по игре рукой, могут решить судьбу титула в настоящее время, так как эти две команды подняли планку почти до идеального уровня.

В прошлом сезоне обе встречи в Премьер-лиге закончились со счётом 2:2. В последний раз «Ливерпуль» побеждал «Манчестер Сити» в чемпионате в сезоне 2019/20... когда они и выиграли титул. За последние восемь матчей в лиге «красные» победили «горожан» лишь однажды.

Откровенно говоря, «Ливерпуль» должен взять больше очков в матчах с «Манчестер Сити», чем соперник. Обмен победами не поможет, две ничьи не помогут. Нужно набрать минимум четыре очка в этих двух матчах, чтобы иметь хоть какой-то задел в борьбе за титул. У «Манчестер Сити», опять же, есть небольшое преимущество в этом сезоне: игра на «Этихаде» состоится во второй половине сезона. «Ливерпуль» должен выиграть матч на «Энфилде» в октябре, чтобы завоевать титул.

