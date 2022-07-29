Салах: Хочется повторно выиграть все трофеи с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что хочет выиграть ещё больше трофеев с командой.

Салах сказал сайту английской футбольной ассоциации, что ранее не задумывался о том, какое количество трофеев он выиграл вместе с командой, это произошло в тот момент, когда к нему не подошел Трент Александер-Арнольд и не сказал об этом после финала Кубка Англии.

Футболист заявил, что выиграл уже практически все награды с «Ливерпулем», в том числе и индивидуальные, но хочется брать трофеи во второй, третий и четвертый раз.

Завтра, 30 июля, «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Сити» в борьбе за Суперкубок Англии.