​Холанн дебютирует: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» объявили составы на Суперкубок

В субботу в Англии открывается новый футбольный сезон. Суперкубок страны будут разыгрывать действующий чемпион и обладатель национального кубка – «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола доверил место на поле с первых минут таким исполнителям: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Канселу, Родри, Бернарду Силва, де Брёйне, Марез, Холанн, Грилиш.

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих игроков: Адриан, Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Тьяго, Диас, Салах, Фирмино.

Стартовый свисток на «Кинг Пауэр» прозвучит в 19:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.