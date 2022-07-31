Гюндоган: «Холанн — «машина», он хочет забивать любой ценой»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о нападающем «горожан» Эрлинге Холанне.

«Это «машина», особенно если учитывать его рост и физическую силу. Холанн хочет забивать любой ценой — таков его менталитет», — приводит слова Гюндогана Sky Sport.

Напомним, 22-летний Холанн перешёл в «Манчестер Сити» летом нынешнего года из дортмундской «Боруссии». Вчера, 30 июля, норвежский форвард провёл свой первый официальный мат за «горожан» против «Ливерпуля» в игре за Суперкубок Англии. Команда Холанна уступила со счётом 1:3, а сам футболист результативными действиями отметиться не сумел.