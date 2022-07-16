Почему «Манчестер Сити» продал легенду клуба Стерлинга

Рахим Стерлинг был важным игроком «Манчестер Сити» в последние годы, но клуб решился его продать, причём в стан конкурента – «Челси». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему «горожане» пошли на такой шаг.

Рахим Стерлинг покидает «Манчестер Сити» в статусе легенды клуба. Одни только медали говорят об этом: четыре титула Премьер-лиги, пять Кубков лиги, один Кубок Англии и медаль финалиста Лиги чемпионов. В период беспрецедентного успеха клуба под руководством Пепа Гвардиолы никто не сыграл больше минут, чем Стерлинг. Только Серхио Агуэро забил больше голов и только Кевин де Брюйне отдал больше передач.

В 27 лет игрок с таким футбольным интеллектом и зрелостью должен быть на пике своей силы. Так почему же «Сити» согласился продать его – и одному из своих главных конкурентов «Челси»? Время, конечно, имеет решающее значение, и, поскольку до конца его контракта оставалось 12 месяцев, это было последнее лето, когда «Сити» мог продать игрока сборной Англии.

Несмотря на то, что в будущем Стерлинг хотел бы играть за границей, не было и намёка на то, что топ-клубы Европы смогут перебить предложение нового владельца «Челси» Тодда Боэли, который был полон решимости сделать громкое подписание, чтобы возвестить о начале новой эры на «Стэмфорд Бридж». Сумма трансфера в размере 47,5 млн фунтов стерлингов (около 57 млн евро) представляет собой хорошую цену за игрока, который мог уйти бесплатно следующим летом. Это означает, что «Сити» почти полностью окупил свои первоначальные инвестиции в Стерлинга, который перешёл из «Ливерпуля» в 2015 году.

Стоит вспомнить, что многие эксперты считали, что «Сити» переплатил, и опасались, что Стерлинг не оправдает ни денег, ни хлопот. Его уход из «Ливерпуля» был скандальным, и вингер, и его агент подверглись критике за то, как они провернули трансфер. Нынешний переход прошёл более гладко, хотя в последние месяцы появились признаки того, что нападающий больше не счастлив на «Этихаде». «Если будет возможность перейти в другое место, чтобы получать больше игрового времени, я был бы открыт для этого», – сказал Стерлинг в октябре 2021 года.

Очевидно, что Гвардиола не собирался давать Стерлингу, да и любому другому футболисту, гарантии в отношении игрового времени. Тем не менее не было никаких шансов, что Стерлинг откажется от выступлений, и он продолжал оказывать влияние на поле, помогая «Сити» завершить ещё одну успешную защиту титула.

Хотя в клубе были бы рады, если бы он подписал новый контракт, было ясно, что любые минуты на поле придётся заслужить, поскольку в следующем сезоне конкуренция за места в составе только усилится. Действительно, долгожданное появление профильного центрального нападающего мирового класса Эрлинга Холанна в сочетании с подписанием потенциальной звезды Хулиана Альвареса означало, что в сезоне 2022/23 у Стерлинга будет меньше шансов сыграть в центре. Более того, даже с учётом ухода Габриэля Жезуса в «Арсенал», «Сити» обеспечен широкими атакующими возможностями.

Рияд Марез уже несколько сезонов является одним из лучших игроков команды Гвардиолы, Джек Грилиш, как ожидается, окажет гораздо большее влияние в свой второй сезон на «Этихаде», а появление выпускника академии Коула Палмера вызывает волнение. «Когда у тебя будет возможность играть, покажи мне (что ты заслуживаешь играть. – Прим. ред.)», – сказал Гвардиола о выборе команды вскоре после комментариев Стерлинга. «Покажите всему миру, как я ошибался, когда не выбирал вас. Лучшие говорят на поле. Я был тренером с невероятными топ-игроками, и они никогда, никогда, никогда не жаловались мне. Так что выходите и покажите мне, как я был неправ, когда не выбирал вас. Они должны показать мне, насколько они хороши. Лучшие спортсмены в мире, во всех видах спорта, говорят на поле или на корте. Именно там они должны говорить», – добавлял каталонец.

Учитывая, что в конце года стартует чемпионат мира, а сборная Англии после ряда неудачных результатов находится в самом нестабильном состоянии за последнее время, Стерлинг по понятным причинам хочет играть регулярно. В сезоне 2021/22 он провёл меньше стартовых матчей и больше выходов на замену, чем в любом из семи предыдущих сезонов в Манчестере. К несчастью для Стерлинга, он часто оставался на скамейке запасных в самых важных матчах «Сити».

Действительно, он провел чуть более часа в двух матчах полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» и в двух последних матчах Премьер-лиги в этом сезоне. Беседы с боссом «Челси» Томасом Тухелем убедили Стерлинга в том, что он будет ключевым игроком на «Стэмфорд Бридж». Атакующая линия "Челси" переживает обновление – Ромелу Лукаку уже ушёл, будущее Хакима Зиеча и Каллума Хадсона-Одои неопределённо, а Кристиан Пулишич, Тимо Вернер и Кай Хавертц имеют проблемы либо с формой, либо со здоровьем, либо с тем и другим. Тухелю нужны нападающие, которые могут не только забивать голы, но и играть в интенсивный прессинговый футбол, который был так успешен в «Сити», а Стерлинг знает его наизусть.

Топ-клубы Англии редко ведут дела друг с другом, и кажется, что в случае со Стерлингом оба клуба идут на просчитанный риск. «Сити» будет рад получить значительную сумму денег для реинвестирования в другие команды и избавиться от игрока, влияние которого неуклонно снижалось в течение последних двух сезонов. «Челси» тем временем подписывает игрока сборной Англии с большим послужным списком и доказанным опытом забивания голов на самом высоком уровне.

Лично для Стерлинга этот переход представляет собой шанс перезагрузиться и вдохнуть новую жизнь в город, где он вырос и впервые влюбился в игру. То, что произойдёт дальше, может стать одной из самых интригующих сюжетных линий нового сезона.

Основано на материале goal.com

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Роман Андреев