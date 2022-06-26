Бернарду Силва ещё зимой предлагал себя «Барселоне»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва предлагал себя испанской «Барселоне» в тот момент, когда представители каталонского клуба приезжали на переговоры по трансферу вингера «горожан» Феррана Торреса в декабре прошлого года, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, португалец мечтает выступать за «Барселону» с самого детства. Бернарду Силва встретился с представителями испанского клуба, предложив им свои услуги. Сначала это заявление было воспринято как шутка, однако позже полузащитник «Манчестер Сити» отправил одному из официальных лиц сообщение, в котором заявил о своём желании присоединиться к «Барселоне».

В минувшем сезоне 27-летний футболист провёл в составе «Манчестер Сити» 50 матчей, забив в них 13 голов и отдав семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Бернарду Силву в 80 миллионов евро.