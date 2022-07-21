Филлипс: «Не мог отказаться от возможности играть под руководством Гвардиолы»

Новичок «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс вдохновлён возможностью поработать с наставником Хосепом Гвардиолой.

26-летний полузащитник, напомним, был куплен «горожанами» этим летом у «Лидса». Стоимость трансфера составила чуть менее 50 млн евро без учёта бонусов.

«Я не мог отказаться от возможности выступать под руководством такого специалиста, как Пеп Гвардиола, – цитирует англичанина Mail Sport. – Даже если его пребывание в «Манчестер Сити» завершится через год, я надеюсь, что этот год пройдёт успешно», – заявил Филлипс.

Футболист сборной Англии также рассказал о сложностях, которые могут возникнуть в новой команде: «Знаю, что настанут времена, когда я буду рвать на себе волосы, но я готов к этому. В «Лидсе» я играл в каждом матче, а здесь всё может быть иначе. Мне нужно принять это».