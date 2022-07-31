Клопп - рекордсмен по победам над Гвардиолой

В субботу, 30 июля, состоялся матч за суперкубок Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Поединок завершился победой мерсисайдского коллектива со счетом 3:1.

Стоит отметить, что это был уже 25-й матч Юргена Клоппа против Хосепа Гвардиолы. Немецкий специалист одолел испанского коллегу в 11-й раз. На счету Пепа девять «викторий». В пяти оставшихся встречах был зафиксирован ничейный результат.

Стоит отметить, что Клопп чаще других тренеров побеждал Гвардиолу.

Следующий матч «Ливерпуля» запланирован на 31 июля. Мерсисайдский клуб проведет контрольную встречу с французским «Страсбургом».