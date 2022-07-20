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В «Манчестер Сити» готовы отказаться от идеи приобретения Кукурельи

20 Июля 2022 • 23:44 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
2.85 3.50 2.40
30.07 19:00

В поисках нового левого защитника «Манчестер Сити» может переключиться на других игроков из-за завышенного запроса «Брайтона» по Марку Кукурелье.

Именно 23-летний испанец был назван одной из приоритетных целей «горожан» ещё до открытия летнего трансферного окна, однако переговоры протекают не столь успешно, как хотелось бы клубу. По мнению боссов «Манчестер Сити», «Брайтон» сильно завышает стоимость Кукурельи. В связи с этим действующие чемпионы Англии уже готовы сосредоточиться на переговорах по другим левым защитникам, если «чайки» не пойдут на компромисс.

Марк Кукурелья провёл 39 матчей за «Брайтон» в сезоне 2021/22, став автором одного гола и двух результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Брайтон Марк Кукурелья Трансферы футбола - лето 2022
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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