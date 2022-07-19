Урок от «Манчестер Сити»: Как потратить на новичков 100 миллионов евро, но остаться в плюсе

«Манчестер Сити» принято считать транжирой, который тратит кучу денег на игроков. Вот и этим летом «горожане» выложили за новичков более 100 млн евро, но останутся в плюсе. Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» рассказывает, как это удастся чемпионам Англии.

«Манчестер Сити», кажется, впервые за долгое время завершит трансферное окно с положительным сальдо. Причём «горожане» серьёзно потратились, подписав Эрлинга Холанна за 60 млн евро (здесь и далее – по данным портала transfermarkt) и Келвина Филлипса за 48,75. Ещё в Англию переехал нападающий Хулиан Альварес, которого формально «Сити» купил зимой за 17 млн евро, но оставил в аренде в «Ривер Плейт». Таким образом, «горожане» потратили 108,75 млн евро (125,75 – если считать и Альвареса).

Несмотря на эти траты «Манчестер Сити» завершит летнее трансферное окно в плюсе. Во многом причиной тому стали две продажи игроков группы атаки в лондонские клубы. «Арсенал» выложил за Габриэля Жезуса 52,2 млн евро, а «Челси» за Рахима Стерлинга – 56,2. Вновь, конечно, цифры на трансферном рынке удивляют. Стерлинг стоил практически тех же денег, что и Холанн, хотя, кажется, уровень их отличается разительно.

Помимо этого, «Манчестер Сити» здорово работает с другими футболистами, которые на контракте у клуба. Педро Порро так и не провёл ни одной игры за «горожан», и чемпионы Англии наконец-то решили его продать. За 22-летнего испанца лиссабонский «Спортинг» выложил 8,5 млн евро. Японский опорный полузащитник Ко Итакура тоже ни разу так и не примерил майку «Манчестер Сити», а сейчас «Боруссия» из Мёнхенгладбаха заплатила за него 5 млн евро.

Имя вратаря Гэвина Базуну знакомо далеко не всем болельщикам «Манчестер Сити», так как его даже не подключали к основной команде. Из стана команды до 23 лет прошлым летом он съездил в аренду в «Портсмут», а по её окончании «Саутгемптон» решил выкупить ирландца за 14 млн евро. 18-летний защитник Ромео Лавиа прошлым летом был переведён в резервную команду «горожан». Этим летом «Манчестер Сити» отпустил его также в «Саутгемптон» за 12,3 млн евро. Ещё один футболист команды «горожан» до 23 лет Дарко Гьяби отправился в «Лидс» заменить Филлипса. Это принесло «Сити» ещё 5,8 млн евро.

Таким образом, суммарно «горожане» уже выручили за своих футболистов 154 млн евро. Однако это ещё не конец.

Во-первых, в ближайшее время все ждут официального подтверждения трансфера Александра Зинченко в «Арсенал». Лондонцы заплатят за украинца около 35 млн евро, по данным прессы.

Кроме этого, «горожане» продолжат расставаться с другими футболистами. Ещё один футболист команды U23 Самуэль Эдози планирует покинуть «Манчестер Сити». На вингера претендует леверкузенский «Байер», а сумма сделки оценивается примерно в 10-12 млн евро. Центральному полузащитнику Янхелю Эррере уже 24 года, и его контракт с «горожанами» истекает будущим летом. Сейчас «Сити» активно ищет покупателя на венесуэльца, который, видимо, продолжит карьеру в одном из испанских клубов. Его трансфер также оценивается в 10-12 млн евро. Также «Манчестер Сити» примерно за 6-7 млн евро собирается продать вратаря Ариянета Мурича. Такие же деньги «горожане» хотят получить за форварда Науэля Бустоса.

В общем, «Манчестер Сити» начинает ломать представление о себе и зарабатывать на трансферах. Того и гляди «горожане» этим летом переплюнут португальские и французские клубы по заработку.

Роман Андреев