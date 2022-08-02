Агуэро: «Холанн думал, что находится один, а потом пришёл ван Дейк»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился мнением о новобранце «горожан» Эрлинге Холанне.

Напомним, что 30 июля состоялся матч за Суперкубок Англии, в котором «Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» (1:3). Холанн провёл на поле всю игру, но результативными действиями отметиться не сумел.

«Холанн слишком привык к Бундеслиге. Эрлинг думал, что находится один, а потом пришёл Виргил ван Дейк и сказал: «Добро пожаловать в АПЛ», — цитирует Агуэро Mirror.

Напомним, 22-летний Холанн перешёл в английский клуб из дортмундской «Боруссии» нынешним летом. В минувшем сезоне норвежец провёл в составе «шмелей» 30 матчей, забив 29 голов и отдав восемь результативных передач.