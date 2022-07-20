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Родри: «Однажды Лига чемпионов покорится «Манчестер Сити»

20 Июля 2022 • 01:02 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
2.85 3.50 2.40
30.07 19:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился мнением о перспективах своей команды в Лиге чемпионов.

«Самые титулованные клубы – например, «Бавария» и «Реал» – регулярно играют в полуфинале и финале Лиги чемпионов. Они не выигрывают турнир каждый год, но постоянно доходят до решающих стадий. В «Манчестер Сити» создаётся подобная культура – теперь мы тоже претендуем на это каждый год. Однажды клубу покорится трофей», – цитирует Mail Sport испанского футболиста.

В прошедшем сезоне, напомним, «Манчестер Сити» завершил своё выступление в Лиге чемпионов на стадии полуфинала, уступив мадридскому «Реалу». Годом ранее «горожане» проиграли в финале «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Лига Чемпионов Родри Эрнандес
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