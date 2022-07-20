Родри: «Однажды Лига чемпионов покорится «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился мнением о перспективах своей команды в Лиге чемпионов.

«Самые титулованные клубы – например, «Бавария» и «Реал» – регулярно играют в полуфинале и финале Лиги чемпионов. Они не выигрывают турнир каждый год, но постоянно доходят до решающих стадий. В «Манчестер Сити» создаётся подобная культура – теперь мы тоже претендуем на это каждый год. Однажды клубу покорится трофей», – цитирует Mail Sport испанского футболиста.

В прошедшем сезоне, напомним, «Манчестер Сити» завершил своё выступление в Лиге чемпионов на стадии полуфинала, уступив мадридскому «Реалу». Годом ранее «горожане» проиграли в финале «Челси».