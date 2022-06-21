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«Манчестер Сити» не намерен отпускать Бернарду Силву в «Барселону» менее чем за 85 миллионов

21 Июня 2022 • 17:20 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
2.80 3.55 2.40
30.07 19:00

«Барселоне» придётся заплатить за полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву 85-95 миллионов евро, сообщает Diario Sport с ссылкой на слова журналиста Хави Торреса.

По информации источника, руководство каталонского клуба осознаёт, что в данный момент осуществить такую сделку им не удастся. При этом отмечается, что сам португалец настроен на переход в «Барселону», однако «горожане» не намерены снижать цену за своего футболиста.

В минувшем сезоне 27-летний Силва провёл в составе «Манчестер Сити» 50 матчей, забив в них 13 голов и отдав семь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 80 миллионов евро.  

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Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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