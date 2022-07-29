Клопп рассказал, как неудачи прошлого сезона отразятся на менталитете команды

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщал журналистам, как команда будет учиться на прошлых ошибках.

«Мы играли на невероятно высоком уровне, мы были стабильны, мы играли в хороший футбол – не всегда, но очень часто. Мы упорно боролись. Это все, что нам нужно сделать снова», - такие выводы сделал Клопп на недавней пресс-конференции перед стартом сезона.

Немецкий специалист добавил, что в современном футболе даже одно очко при идеальной игре может решить судьбу чемпионата, и отметил, что не стоит из этого делать катастрофу.

Новый сезон «Ливерпуль» начнет матчем за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити». Игра состоится в субботу, 30 июля, в 19:00 по московскому времени.