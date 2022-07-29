Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп рассказал, как неудачи прошлого сезона отразятся на менталитете команды

29 Июля 2022 • 12:34 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
2.85 3.60 2.35
30.07 19:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщал журналистам, как команда будет учиться на прошлых ошибках.

«Мы играли на невероятно высоком уровне, мы были стабильны, мы играли в хороший футбол – не всегда, но очень часто. Мы упорно боролись. Это все, что нам нужно сделать снова», - такие выводы сделал Клопп на недавней пресс-конференции перед стартом сезона.

Немецкий специалист добавил, что в современном футболе даже одно очко при идеальной игре может решить судьбу чемпионата, и отметил, что не стоит из этого делать катастрофу.

Новый сезон «Ливерпуль» начнет матчем за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити». Игра состоится в субботу, 30 июля, в 19:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июля
13:32 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья подал запрос о трансфере
13:05 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои может покинуть «Челси»
12:58 · Англия. Премьер-лига
«Порту» хочет вернуть Теллеса
12:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готовится сделать последнее предложение по Кукурелье
12:46 · Англия. Премьер-лига
«Лацио» всё ещё мечтает о трансфере защитника «Челси»
12:34 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, как неудачи прошлого сезона отразятся на менталитете команды
12:13 · Англия. Премьер-лига
Карраско – ещё один кандидат на место вингера в «Манчестер Юнайтед»
12:08 · Англия. Премьер-лига
Главный тренер «Спортинга» не хочет видеть Роналду в своей команде 1
12:03 · Англия. Премьер-лига
Лапорта объяснил, как «Барселоне» удаётся переманивать игроков 1
12:02 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор: «Роналду без проблем перешёл бы в «Ливерпуль» 2
11:53 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл: «Барса» позорит свое великое имя!»
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» пытался перехватить Кунде у «Барселоны»
11:37 · Англия. Премьер-лига
Гримальдо намерен перейти в «Манчестер Сити»
11:21 · Англия. Премьер-лига
«Реал» присматривается к трансферу Броя
11:05 · Англия. Премьер-лига
Триппьер – о Симеоне: «Я бы хотел увидеть его в Премьер-лиге»
Все новости
Рекомендуем