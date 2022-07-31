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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола высказался о поражении от «Ливерпуля» в Суперкубке

31 Июля 2022 • 07:57 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Манчестер Сити
окончен

Испанский специалист Хосеп Гвардиола, занимающий пост главного тренера «Манчестер Сити», высказался о поражении от «Ливерпуля» в Суперкубке Англии. «Горожане» проиграли мерсисайдцам со счетом 1:3.

«Мои игроки выложились по максимуму. Я сказал, что горжусь ими, они отдали все силы. Но нам нужно становиться лучше. Необходимо провести еще много тренировок, чтобы набрать оптимальные кондиции. Мы это сделаем», - передает слова испанского тренера клубная пресс-служба.

Напомним, что «Манчестер Сити» стал чемпионом английской Премьер-лиги в прошлом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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