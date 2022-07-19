Вратарь «Манчестер Сити» Зак Штеффен перешёл в «Мидлсбро» на правах аренды, сообщает официальный сайт «горожан».

Соглашение не предусматривает опции выкупа. В «Мидлсбро» 27-летний американец проведёт один сезон.

В минувшем сезоне Штеффен провёл в составе «Манчестер Сити» девять матчей, пропустив 10 голов и два раза сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Портал Transfermarkt оценивает голкипера сборной США в 6 миллионов евро.

Напомним, что «Мидлсбро» выступает в Чемпионшипе (втором по силе дивизионе Англии).