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Клуб Чемпионшипа арендовал вратаря «Манчестер Сити» официально

19 Июля 2022 • 15:51 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
2.85 3.50 2.40
30.07 19:00

Вратарь «Манчестер Сити» Зак Штеффен перешёл в «Мидлсбро» на правах аренды, сообщает официальный сайт «горожан».

Соглашение не предусматривает опции выкупа. В «Мидлсбро» 27-летний американец проведёт один сезон.

В минувшем сезоне Штеффен провёл в составе «Манчестер Сити» девять матчей, пропустив 10 голов и два раза сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Портал Transfermarkt оценивает голкипера сборной США в 6 миллионов евро.

Напомним, что «Мидлсбро» выступает в Чемпионшипе (втором по силе дивизионе Англии).

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Мидлсбро Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Зак Штеффен
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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