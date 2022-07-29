Гвардиола поделился восторгом от аргентинского новичка «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценивает способного нападающего Хулиана Альвареса.

22-летний аргентинец представляет цвета «горожан» с начала нового сезона. В январе он был выкуплен у клуба «Ривер Плейт» за 17 млн евро, после чего отправился в обратном направлении в аренду до июля.

«На мой взгляд, Хулиан Альварес – потрясающее подписание для «Манчестер Сити», – считает Гвардиола, слова которого приводит ESPN. – Ему предстоит провести в клубе много лет. Футбол универсален: кто забивает в Аргентине – тот забивает и в Англии», – заявил испанский специалист.

Хулиан Альварес отметился 53 голами в 119 матчах за «Ривер Плейт».