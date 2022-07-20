Филлипс рассказал, какую песню исполнил Холанн на посвящении новичков «Манчестер Сити»

Новобранец «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс назвал песни, которые они исполнили вместе с нападающим Эрлингом Холанном на посвящении новичков английского клуба.

«Выступление Эрлинга было, вероятно, лучшим, поскольку все встали и начали размахивать руками — он спел Hero Энрике Иглесиаса», — приводит слова Филлипса Sky Sports.

Несмотря на яркое выступление норвежца, английский полузащитник сообщил, что именно его признали лучшим певцом. Филлипс признался, что перед мероприятием репетировал весь день в своей комнате песню Budapest Джорджа Эзры.

Напомним, что 21-летний Холанн перешёл в «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссии», а 26-летний Филлипс — из «Лидса».