Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Филлипс рассказал, какую песню исполнил Холанн на посвящении новичков «Манчестер Сити»

20 Июля 2022 • 13:45 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
2.85 3.50 2.40
30.07 19:00

Новобранец «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс назвал песни, которые они исполнили вместе с нападающим Эрлингом Холанном на посвящении новичков английского клуба.

«Выступление Эрлинга было, вероятно, лучшим, поскольку все встали и начали размахивать руками — он спел Hero Энрике Иглесиаса», — приводит слова Филлипса Sky Sports.

Несмотря на яркое выступление норвежца, английский полузащитник сообщил, что именно его признали лучшим певцом. Филлипс признался, что перед мероприятием репетировал весь день в своей комнате песню Budapest Джорджа Эзры.

Напомним, что 21-летний Холанн перешёл в «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссии», а 26-летний Филлипс — из «Лидса».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн Кэлвин Филлипс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
14:06 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг больше хочет в «Челси», а не в «МЮ»
13:55 · Англия. Премьер-лига
Если Алонсо не перейдёт в «Барселону», клуб переключится на защитника «Тоттенхэма»
13:47 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг дебютирует за «Челси» в матче против «Шарлотт»
13:45 · Англия. Премьер-лига
Филлипс рассказал, какую песню исполнил Холанн на посвящении новичков «Манчестер Сити»
13:19 · Англия. Премьер-лига
Антони всё ещё может покинуть «Аякс», игрок хочет в «МЮ»
13:10 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» просит Кунде отказать «Челси»
12:39 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг поддержал Алле после сообщений о его болезни
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» предложила своего игрока «Арсеналу»
12:24 · Англия. Премьер-лига
Тухель предупредил руководство «Челси», что ждёт ещё двух защитников
12:16 · Англия. Премьер-лига
Агент Роналду встретился с руководством испанского клуба
12:07 · Англия. Премьер-лига
Сен-Максимен снова разозлил одноклубников, его ждёт разговор с Хау
12:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готов сделать предложение по трансферу Кукурельи
11:55 · Англия. Премьер-лига
Кейта: «В следующем сезоне я хочу играть в каждом матче»
11:46 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Зинченко переходит в «Арсенал»
11:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет понять, готов ли де Йонг перейти в лондонский клуб
Все новости
Рекомендуем