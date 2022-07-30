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Гвардиола: «У «Манчестер Сити» репутация клуба, который только покупает, но нет»

30 Июля 2022 • 16:49 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
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Через 0 ч. 56 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу репутации своего клуба.

«Я знаю, что «Манчестер Сити» имеет репутацию клуба, который только покупает, покупает и покупает. Но нет – мы и продаём игроков. Мы продаём важных игроков за большие деньги.

Отчасти мне немного грустно, что важные игроки уходят. Но это бизнес. Чтобы инвестировать, нужно продавать игроков, иначе вы не сможете быть устойчивыми», - слова Гвардиолы приводит BBC.

В субботу, 30 июля, «Манчестер Сити» сразится с «Ливерпулем» в матче за Суперкубок Англии. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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