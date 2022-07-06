Экс-защитник «Зенита» и никакого магического трио: Где футболисты, которых Клопп выпустил в первом матче во главе «Ливерпуля»

Юрген Клопп провёл первый матч во главе «Ливерпуля» 17 октября 2015 года. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, что случилась с футболистами, которых немец выпустил в той игре.

Юрген Клопп является самым успешным тренером «Ливерпуля» в XXI веке, выиграв с «красными» шесть трофеев, включая Лигу чемпионов и Премьер-лигу. Это замечательный результат, если учесть, что клуб находился в кризисе, когда немец возглавил его семь лет назад вскоре после увольнения Брендана Роджерса. Действительно, один взгляд на стартовый состав первого матча Клоппа, против «Тоттенхэма» 17 октября 2015 года, показывает, насколько далеко продвинулся «Ливерпуль» с момента появления наставника на «Энфилде». Кстати, тот матч завершился нулевой ничьей.

Вратарь: Симон Миньоле

Бельгийский вратарь перешёл в «Ливерпуль» из «Сандерленда» в 2013 году, выступал за клуб в течение шести сезонов и даже выиграл трофей Лиги чемпионов в сезоне 2018/19. В 2019-м он отправился на родину, в «Брюгге», где и продолжает выступать, трижды подряд выиграв титул чемпиона.

Между тем бразильский голкипер Алиссон в настоящее время является человеком между штангами в «Ливерпуле», и, вероятно, справедливо сказать, что Клопп произвёл достойное обновление!

Правый защитник: Натаниэль Клайн

Натаниэль Клайн, воспитанник «Кристал Пэлас», дебютировал за клуб в 2008-м и провёл четыре сезона на «Селхерст Парк». Затем были три года в «Саутгемптоне», после чего в 2015-м он перешел в «Ливерпуль».

Начало карьеры Клайна на «Энфилде» было обнадёживающим, так как он сразу же стал правым защитником стартового состава. Однако впоследствии травма спины остановила его прогресс, в результате чего он потерял место на поле. В 2019 году Клайн провёл некоторое время в аренде в «Борнмуте», а в 2020-м вернулся в «Пэлас».

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Центральный защитник: Мартин Шкртел

Восемь сезонов – с 2008 по 2016 год – словак играл в «Ливерпуле» и стал своего рода культовым героем на «Энфилде» благодаря своим героическим действиям в оборонительной линии. После ухода от «красных» он поменял ряд клубов: «Фенербахче», «Аталанта» и «Истанбул Башакшехир». В 2021 году Шкртел подписал контракт со «Спартаком» из Трнавы, чтобы завершить карьеру на родине.

Шкртел был очень похож на Виргила ван Дейка предыдущей эпохи, хотя, конечно, не совсем того же уровня. Интересно, что словак какое-то время на «Энфилде» играл вместе с Деяном Ловреном, который потом перебрался в «Зенит».

Центральный защитник: Мамаду Сахо

Французский защитник считался одной из восходящих звёзд французского футбола в молодые годы и перешёл в «Ливерпуль» из «ПСЖ» в 2013 году. Он никогда не был бесспорным игроком основы на «Энфилде», но знал, как привлечь к себе внимание. Это и конфликт с Бренданом Роджерсом после того, как его оставили на скамейке запасных в мерсисайдском дерби против «Эвертона», и печально известное дело о допинге, которое он в итоге выиграл, тем самым полностью очистив своё имя, и некоторые нарушения правил при Клоппе.

Всё это в результате привело к его уходу в «Кристал Пэлас», но в итоге он вернулся во Францию, присоединившись к «Монпелье» в 2021 году. Интересный персонаж, но не совсем легенда «Ливерпуля»!

Левый защитник: Альберто Морено

Он был не совсем Энди Робертсоном, но испанский защитник всё же провёл пять сезонов в «Ливерпуле» после перехода из «Севильи» в 2014 году. После прощания с «Энфилдом» Морено выиграл Лигу Европы с «Вильярреалом».

Левый защитник остаётся большим поклонником «красных». Да и сам Морено хотя и не является одним из величайших игроков, надевавших футболку «Ливерпуля», с любовью вспоминается болельщиками.

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Центральный полузащитник: Лукас Лейва

Бразилец – один из тех игроков, которые всегда оставались в тени, и многие удивятся, узнав, что он провёл в «Ливерпуле» 10 сезонов – с 2007 по 2017 год. Не самый эффектный игрок (возможно, это даже мягко сказано!), но очень важный для любой команды.

После ухода от «красных» Лукас переехал в Италию и присоединился к «Лацио», где в 2018-2019 годах стал лучшим игроком сезона. Его преемником в «Ливерпуле» стал другой бразилец, Фабиньо, который с тех пор доказал, что является одним из лучших в мире на своей позиции.

Центральный полузащитник: Эмре Джан

Немецкий полузащитник считался одним из самых больших талантов «Баварии» во время его пребывания в молодежной академии мюнхенцев, но в начале своей карьеры он ушёл в леверкузенский «Байер» в попытке получить регулярную игру в первой команде в другом месте. Этот шаг быстро окупился, и в 2014 году, после всего лишь одного года на «Бай-Арене», хавбек перешёл в «Ливерпуль».

Джан провёл четыре сезона на «Энфилде», прежде чем перейти в «Ювентус» в статусе свободного агента в 2018 году, а затем вернулся в родную страну в сезоне 2019/20, чтобы присоединиться к дортмундской «Боруссии». Возможно, Джан не совсем оправдал ожидания, но всё же сделал довольно приличную карьеру в «Ливерпуле».

Aтакующий центральный полузащитник: Адам Лаллана

Лаллана перешёл в «Ливерпуль» в 2014 году из «Саутгемптона» после ряда впечатляющих выступлений за «святых» и быстро стал важным игроком первой команды на «Энфилде». Однако после трёх достойных сезонов креативному полузащитнику пришлось бороться с многочисленными травмами, и после возвращения на поле он так и не смог повторить свой прежний успех.

В 2020-м Лаллана перешел в «Брайтон», где продолжает оставаться полезным игроком на уровне Премьер-лиги.

Правый вингер: Джеймс Милнер

Бывший игрок сборной Англии перешёл в «Ливерпуль» в 2015 году из «Манчестер Сити», а до этого выступал за «Астон Виллу», «Ньюкасл» и «Лидс». С тех пор Милнер доказал, что является важным активом для Клоппа благодаря своему профессионализму и универсальности, выступая практически на всех позициях, кроме вратарской.

Учитывая, что он также пользуется огромной популярностью среди своих товарищей по команде и болельщиков клуба, день, когда он решит завершить свою карьеру на «Энфилде», для многих станет печальным. До тех пор давайте просто продолжим наслаждаться игрой настоящего примера для подражания.

Левый вингер: Филиппе Коутиньо

Атакующий полузащитник был одним из немногих игроков мирового класса в клубе на момент прихода Клоппа, и, возможно, он был бы там и сейчас, если бы не одержимость Коутиньо «Барселоной». После ухода Неймара в «Пари Сен-Жермен» бразильская звезда мерсисайдцев Коутиньо оказался в списке претендентов на место в составе каталонцев и возмущал как болельщиков, так и руководство клуба на «Энфилде», настаивая на переезде. В конце концов он добился своего в январе 2018 года, когда «Ливерпуль» согласился продать Коутиньо за рекордную для клуба сумму в районе 150 миллионов евро. Кстати, стоит отметить, что его мечта о переходе на «Камп Ноу» пошла не совсем по плану.

Он с трудом освоился в «Барсе» и был отправлен на сезон в аренду в «Баварию» перед началом кампании 2019-2020 годов. В январе 2022-го бразилец перешёл в команду Премьер-лиги «Астон Вилла» на правах аренды, а в конце сезона стал полноценным игроком коллектива Стивена Джеррарда.

Нападающий: Дивок Ориги

Бельгиец никогда не был игроком основы, но всё же покинул «Ливерпуль» в конце сезона 2021/22 и перешёл в «Милан» как абсолютная легенда клуба. Причина? Быстро разыгранный угловой! Ориги сыграл огромную роль в героическом камбэке «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов против «Барселоны», который в итоге привёл к завоеванию трофея. Причём бельгиец забил ещё раз в финале, и его вклад никогда не будет забыт болельщиками клуба.

Справедливости ради следует отметить, что Ориги всегда умел забивать важные голы, как, например, в мерсисайдском дерби против «Эвертона». Но, несмотря на его склонность выходить на первый план в больших матчах, ему обычно приходилось довольствоваться ролью запасного нападающего «Ливерпуля» после прихода Роберто Фирмино. Тем не менее Дарвин Нуньес, подписавший контракт за большие деньги, знает, что ему предстоит заполнить место любимца болельщиков.

Замена №1: Джо Аллен

«Ливерпуль» возлагал большие надежды на то, что Аллен станет одним из ведущих полузащитников лиги, когда приобрел его у «Суонси» в августе 2012 года. И Аллен выдал несколько обнадёживающих выступлений в начале своей карьеры в составе «красных». Однако по мере того, как «Ливерпуль» продолжал строить команду, способную бороться за трофеи, стало очевидно, что «валлийский Пирло» не соответствует требуемому уровню. Его постепенно выводили из состава, и в конце концов он перешёл в «Сток Сити», где с тех пор и выступает.

Замена №2: Джордон Айб

Нападающий когда-то считался будущим английского футбола, и «Ливерпуль» считал, что совершил настоящую успешную сделку, когда приобрёл его у «Уикомб Уондерерс» в 2012 году. Но это оказалось не совсем так.

До перехода в «Борнмут» Айб провёл в «Ливерпуле» в общей сложности четыре сезона, а до этого дважды отдавался в аренду в «Бирмингем» и «Дерби». В январе 2022 года нападающий перешёл в турецкий клуб второго дивизиона «Аданаспор».

Основано на материале goal.com

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Роман Андреев