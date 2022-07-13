«Челси» официально объявит о трансфере Стерлинга в течение 24-48 часов

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в самое ближайшее время официально сменит клуб.

27-летний футболист вскоре присоединится к лондонскому коллективу, проводящему предсезонный сбор в Лос-Анджелесе. Уже в субботу Стерлинг может сыграть в своём первом контрольном матче за «Челси». По информации BBC, до официального подтверждения трансфера остаётся от 24 до 48 часов. Стоимость сделки, напомним, оценивается более чем в 50 млн евро, но может вырасти до 65 млн при активации бонусных пунктов. Соглашение звезды сборной Англии будет рассчитано на пять лет.

В сезоне 2021/22 Рахим Стерлинг отыграл 47 матчей за «Манчестер Сити» во всех соревнованиях, записав на свой счёт 17 голов и девять результативных передач.