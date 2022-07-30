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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола не смог назвать фаворита нового розыгрыша АПЛ

30 Июля 2022 • 14:02 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
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Через 4 ч. 22 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожидания от грядущего розыгрыша чемпионата Англии.

По мнению испанского наставника, в АПЛ сейчас нет очевидного фаворита, поэтому за титул поборются многие клубы.

«Если бы я мог предсказывать будущее, то я бы дал вам знать. В АПЛ много сильных команд, все ожидают серьёзной конкуренции», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Свой первый матч в новом сезоне «горожане» проведут сегодня, 30 июля. В матче за Суперкубок Англии подопечные Гвардиолы встретятся с «Ливерпулем». Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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