Гвардиола не смог назвать фаворита нового розыгрыша АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожидания от грядущего розыгрыша чемпионата Англии.

По мнению испанского наставника, в АПЛ сейчас нет очевидного фаворита, поэтому за титул поборются многие клубы.

«Если бы я мог предсказывать будущее, то я бы дал вам знать. В АПЛ много сильных команд, все ожидают серьёзной конкуренции», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Свой первый матч в новом сезоне «горожане» проведут сегодня, 30 июля. В матче за Суперкубок Англии подопечные Гвардиолы встретятся с «Ливерпулем». Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.