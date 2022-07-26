Газизов — о переходе Зинченко в «Манчестер Сити»: «Могли бы заработать больше, если бы продали его в другой клуб»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о переходе защитника Александра Зинченко из башкирской команды в «Манчестер Сити» летом 2016 года за 2 миллиона евро.

По словам Газизова, «Уфа» могла бы заработать гораздо больше денег на трансфере своего футболиста, если бы продала его в другой клуб. Однако сам Зинченко выбрал «Манчестер Сити» из-за симпатии к наставнику «горожан» Хосепу Гвардиоле.

«Это был не самый дорогой кейс, который нам предлагали. Мы могли больше денег поднять на других клубах. Мне кажется, мы создали один из самых громких трансферов за последнее время в чемпионате России. Думаю, в ближайшее время повторить такое будет очень сложно», — цитируют Газизова РИА Новости.

Напомним, текущим летом 25-летний Зинченко перешёл в лондонский «Арсенал». Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Всего за пять сезонов в составе «Манчестер Сити» защитник провёл 127 матчей, забив в них два гола, а также отдав 12 результативных передач.