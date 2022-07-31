Клопп прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в Суперкубке

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги вчерашнего поединка против «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии. Подопечные немецкого тренера обыграли «горожан» со счетом 3:1 и стали обладателями трофея.

«Мне понравился матч. Большинство игр с нашим участием получаются интересными. Я доволен всеми футболистами, вышедшими в стартовом составе. Также хорошо себя проявили резервисты, появившиеся на замену.

Нуньес? Дарвин отлично использовал свободные зоны и завершал атаки», - передает слова тренера BBC Sport.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а «Ливерпуль» выиграл серебряные награды.