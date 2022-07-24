Клопп – о Нуньесе: «Нападающему с таким набором качеств потребуется время на адаптацию в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в очередной раз высказался о новичке команды Дарвине Нуньесе.

В недавнем товарищеском матче против «РБ Лейпцига» (5:0) уругвайский форвард отметился покером, но Клопп считает, что игроку ещё предстоит найти себя в команде.

«Нам нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу – это абсолютно нормальная ситуация, – рассказывает Клопп в интервью Sky Sports. – Не стоит думать, что после нескольких дней тренировок он реализует себя на 100%.

Нападающему с его набором характеристик определённо потребуется время, чтобы привыкнуть к требованиям, поскольку раньше мы играли иначе.

Но мой нынешний состав – лучший с точки зрения помощи новичкам. Ребята очень хотят помочь ему освоиться», – поделился немецкий наставник.