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Клопп – о Нуньесе: «Нападающему с таким набором качеств потребуется время на адаптацию в «Ливерпуле»

24 Июля 2022 • 02:08 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
2.85 3.50 2.40
30.07 19:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в очередной раз высказался о новичке команды Дарвине Нуньесе.

В недавнем товарищеском матче против «РБ Лейпцига» (5:0) уругвайский форвард отметился покером, но Клопп считает, что игроку ещё предстоит найти себя в команде.

«Нам нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу – это абсолютно нормальная ситуация, – рассказывает Клопп в интервью Sky Sports. – Не стоит думать, что после нескольких дней тренировок он реализует себя на 100%.

Нападающему с его набором характеристик определённо потребуется время, чтобы привыкнуть к требованиям, поскольку раньше мы играли иначе.

Но мой нынешний состав – лучший с точки зрения помощи новичкам. Ребята очень хотят помочь ему освоиться», – поделился немецкий наставник.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Дарвин Нуньес
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