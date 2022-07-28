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Грилиш рассказал о трудностях адаптации в «Манчестер Сити»

28 Июля 2022 • 00:11 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
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30.07 19:00

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился воспоминаниями о первых неделях после перехода.

Прошлым летом англичанин был приобретён у «Астон Виллы» за 117,5 млн евро – самая дорогая покупка в истории английского футбола.

«Когда я проводил первую тренировку в «Манчестер Сити», ребята из сборной Англии ещё не вернулись в расположение клуба. Единственные из всего состава, кто был мне хоть как-то знаком, – Габриэль Жезус и Бернарду Силва. С ними у меня возникла стычка сезоном ранее, когда я выступал за «Астон Виллу». Мне пришлось подойти к ним и уладить проблемы.

Я попал в совершенно новую среду: переезд в Манчестер, новый персонал, новое всё. Я зашёл в здание и никого не узнал. Было очень трудно», – вспомнил Грилиш.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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