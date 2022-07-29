Гримальдо намерен перейти в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» уверен в подписании защитника «Бенфики» Алехандро Гримальдо, сообщает Daily Star.

По информации источника, 26-лентний испанец хочет продолжить карьеру в команде Хосепа Гвардиолы, поэтому намерен подать официальный запрос на трансфер. Сумма возможной сделки оценивается в 17 миллионов фунтов (примерно 20,4 миллиона евро).

Ранее сообщалось, что интерес к Гримальдо также проявляет испанская «Барселона».

В минувшем сезоне защитник провёл в составе «Бенфики» 47 матчей, забив шесть голов и отдав девять результативных передач.

Действующий контракт Гримальдо с португальским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 20 миллионов евро.