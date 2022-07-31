Холанн - худший игрок матча «Манчестер Сити» - «Ливерпуль»

В субботу, 30 июля, состоялся поединок между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» в Суперкубке Англии. Подопечные Хосепа Гвардиолы потерпели поражение со счетом 1:3.

В составе «горожан» вышел новичок команды Эрлинг Холанн. По оценке экспертов Sofascore, норвежский нападающий стал худшим игроком прошедшего противостояния. Скандинав не использовал два отличных голевых момента, допустил шесть потерь мяча и сделал всего семь точных передач.

22-летний бомбардир перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» этим летом. Его трансфер обошелся чемпиону Англии в 60 миллионов евро.